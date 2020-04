Leonforte, Papatheu: "Potenziare al più presto l'ospedale"

Per l'ospedale di Leonforte, interrogazione parlamentare della senatrice Urania Papatheu, che rivendica per il "Ferro Branciforti Capra" l'essere «da 20 anni un punto di riferimento per la comunità» e chiede di dotarlo «dei necessari strumenti per poter assicurare la tutela della salute alla comunità, con una verifica dell'attività sin qui posta in essere dalla Asp». La richiesta è di potenziare il presidio ospedaliero.

La rete ospedaliera, di gennaio dello scorso anno, per l'ospedale di Leonforte prevede le Unità operative semplici di Pronto soccorso, di Chirurgia con 6 posti letto, di Recupero e riabilitazione funzionale con 18 posti letto, di Lungodegenza con 16 posti letto, di Radiologia, di Laboratorio analisi, di Anestesia, di Direzione sanitaria di presidio e una unità dipartimentale di Medicina generale con 20 posti letto.

Nella sua interrogazione la Papatheu lamenta croniche carenze di personale «tecnico qualificato, nonché della assenza di strumentazioni idonee ad effettuare prestazioni mediche. Ciò non consente a tale ospedale di poter operare nel pieno delle sue potenzialità, con gravi ripercussioni per la tutela della salute dei cittadini».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

