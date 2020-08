Enna, Dipietro chiude le porte all’ipotesi Lega

Lega si o no in appoggio ufficialmente al sindaco uscente Maurizio Dipietro? Sembra che questo sia uno dei pochi argomenti affrontati in questo periodo «balneare» di campagna elettorale per le amministrative del 4 e 5 ottobre.

Infatti ormai da un paio di mesi fa, quando Italia Viva aveva scelto di lasciare l’attuale maggioranza, ( ma poi rientrata nella coalizione pro Dipietro) perché si paventava il «rischio» dell’ingresso nella coalizione di sostegno al sindaco uscente, il «Lega si, Lega no» è diventato uno dei temi principali della campagna elettorale.

