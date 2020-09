Candidati a sindaco di Enna, sorteggiati i posti nella scheda

Sarà il nome di Dario Cardaci con al seguito i simboli delle liste che lo sostengono quello che l’elettore ennese troverà sulla scheda elettorale del prossimo 4 e 5 ottobre. Ieri mattina si è tenuto il sorteggio per la posizione dei candidati sindaci e successivamente delle liste a loro collegate.

Quelle con Cardaci in ordine saranno Pd, Enna Democratica, Enna -Udc e Nuova Cittadinanza. A seguire Cinzia Amato del Movimento 5 Stelle e la Lista, terzo per Maurizio Dipietro e le 5 liste in ordine, Enna Viva, Liberamente, Siamo Enna, Partito Per Enna e Uniti per Enna. Dopodichè il candidato sindaco della Lega Giuseppe Savoca e la Lista e infine Maurizio Bruno di Civ.Es e la sua lista.

L'articolo di Riccardo Caccamo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

