Troina, al sindaco Fabio Venezia il premio "Amico dell'Arte"

“Per essere stato antesignano nella difesa della giustizia, che è il luogo deputato della bellezza e della verità; per avere favorito e sostenuto la nascita di un polo museale d’eccellenza che raccoglie i segni ed i documenti della bellezza dell’arte e della storia, dall’origine della civiltà umana fino all’età contemporanea; per avere creato una scuola di pensiero che ha il suo modello di riferimento nella città di Troina, finalmente liberata dalle superfetazioni strutturali e dalle sopraffazioni dei violenti”.

Con questa motivazione, nella serata di gala svoltasi ieri sera nell’aula consiliare del palazzo municipale di Zafferana Etnea, il sindaco Fabio Venezia è stato insignito del premio “Amico dell’arte”, nell’ambito della VII edizione del Premio internazionale di pittura “Giuseppe Sciuti”, dedicato alla memoria del grande maestro figurativo, condotta dal direttore artistico della kermesse Paolo Giansiracusa, storico dell’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

Il riconoscimento, offerto dall’Associazione artistico-culturale “Giuseppe Sciuti”, presieduta dal maestro Corrado Iozia, consiste in una sua opera, che andrà ad arricchire la collezione del Museo d’arte contemporanea della città di Troina.

“È un riconoscimento non solo personale – dichiara il sindaco Fabio Venezia - , ma lo sforzo di un’intera comunità che ha investito nell’arte e nella cultura come strumento di promozione umana e di costruzione di un modello di sviluppo del territorio. Ringrazio l’amministrazione comunale di Zafferana e gli organizzatori della manifestazione per avermi conferito questo prestigioso premio, che ci induce a continuare sulla strada intrapresa con rinnovato impegno”.

© Riproduzione riservata