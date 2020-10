Consiglio comunale di Enna, Gargaglione sarà il nuovo presidente

C’è chi chiede il prima possibile spazio, c’è chi motiva il proprio risultato elettorale per «eccesso di coerenza» c’è chi invece da subito cerca un proprio distinguo all’interno della maggioranza.

Il «laboratorio politico» di Enna nel dopo elezioni è in particolare fermento. Adesso l’attesa è tutta concentrata sulla elezione del presidente del Consiglio Comunale e sulla nomina degli assessori mancanti. Per la prima a scanso di «Clamoroso al Cibali», dovrebbe essere eletto Presidente Paolo Gargaglione della Lista Enna Viva con 675 preferenze in pratica «una lista nella lista», il più votato in assoluto.

