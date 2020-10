Dl Ristori, Giarrizzo (M5s): 14 mila euro alle scuole dell'Ennese

“Nel Decreto Ristori, approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che permetteranno a stretto giro l’acquisto di oltre 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila strumenti per le connessioni. Inoltre, grazie ad un decreto firmato dalla Ministra Azzolina, sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi” dichiara il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera Andrea Giarrizzo.

"È pari a 383.376,00 euro la somma totale che arriverà alle scuole Siciliane, di questi 14.277 mila euro saranno destinati ad istituti di Enna e provincia, una cifra che servirà a garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata, a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi".

"Questo il riparto - conclude Giarrizzo: 1.550 euro, rispettivamente, al “Giovanni Falcone” di Barrafranca, “Federico II” di Enna, “Alessandro Volta” di Nicosia, all’Istituto “Napoleone Colajanni”, “Ettore Maiorana” di Troina, “Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina, “Enrico Medi” di Leonforte e “Abramo Lincoln” di Enna; 2.227 euro vanno all’istituto “Majorana – Gen A. Cascino” di Piazza Armerina.

© Riproduzione riservata