Ospedale di Enna, allarme di M5s: "Rischia di diventare luogo di contagi"

"Percorsi Covid e percorsi utenti ordinari nello stesso corridoio, separati da una semplice linea per terra. Accade all'interno dell'ospedale 'Umberto I' di Enna. Una scelta discutibile, che mette a rischio i pazienti e lo stesso personale sanitario: così facendo, l'ospedale rischia di diventare un potenziale luogo di contagio. L'Asp di Enna sta ripetendo lo stesso errore commesso nei mesi di marzo e aprile". Così il senatore M5s Fabrizio Trentacoste.

"Prima che sia troppo tardi - aggiunge - bisogna porre fine all'uso misto delle strutture ospedaliere. È fondamentale individuare strutture dedicate ai pazienti Covid e l'ospedale di Enna non deve tornare a esserlo, come avevo detto sette mesi fa. Lo ripeto di nuovo oggi: l'Umberto I è una struttura di riferimento per l'intera provincia di Enna e non può ritornare ad essere Centro Covid provinciale".

"La soluzione - afferma Trentacoste - è sotto ai nostri occhi: destinare l'ex Ciss di Pergusa per la gestione dell'emergenza sanitaria".

