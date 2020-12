Enna, via libera ai buoni spesa per i bisognosi

Poco meno di 150 mila euro sotto forma di buoni spesa ed altri beni di prima necessità a sostegno di cittadini in stato di disagio che stanno soffrendo in modo particolare per la pandemia. Sono quelle che ha deliberato nel pomeriggio di martedì scorso il Comune di Enna.

I fondi sono stati stanziati dal Governo nazionale per tutti i Comuni italiani in proporzione alla popolazione dopo che è stato prorogato lo scorso 7 ottobre lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario.

Al Comune adesso attraverso l'assessorato alle Politiche sociali diretto da Giampiero Cortese, il compito dell'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dal prolungato "lockdown" dovuto alla pandemia da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

