Troina, si è dimessa l'assessore Impellizzeri

L’assessore comunale di Troina Carmela Impellizzeri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica istituzionale.

La decisione, ufficializzata ieri sera durante la seduta del consiglio comunale, è frutto di un avvicendamento programmato da lungo tempo, data la sua lunga permanenza in giunta da ben due legislature consecutive, per una durata di oltre 7 anni e mezzo.

“Nel riconfermare la mia incondizionata stima ed appoggio – dichiara l’assessore Impellizzeri - , auguro a questa amministrazione di continuare a lavorare con lo stesso impegno che l’ha contraddistinta in questi anni, sempre a servizio del nostro territorio e per il bene di tutti i cittadini. Ringrazio tutto il personale comunale ed i funzionari con cui ho lavorato, nella speranza di essere stata all’altezza del compito assegnatomi e di avere soddisfatto le aspettative. Alla giunta ed al consiglio comunale, porgo l’augurio di un proficuo lavoro per la crescita della nostra comunità”.

Carmela Impellizzeri, in giunta dal 2013, con la prima amministrazione capeggiata dal sindaco Venezia, ha ricoperto, tra le tante, le deleghe di assessore alla formazione ed alla pubblica istruzione, ai servizi sociali, alle pari opportunità, ai rapporti con il Distretto socio-sanitario D23, alla tutela della famiglia, dei minori, degli anziani e dei disabili, all’igiene pubblica, all’emigrazione ed immigrazione ed ai rapporti con le associazioni di volontariato".

“Desidero esprimere la più sincera gratitudine alla professoressa Carmela Impellizzeri – aggiunge il sindaco Fabio Venezia – , per l’eccellente attività svolta in questi anni sul fronte amministrativo. Il suo lavoro nel campo dell’istruzione, delle pari opportunità e dei servizi sociali è sotto gli occhi di tutti e rappresenta una delle pagine più significative della storia amministrativa troinese degli ultimi anni. Da componente della direzione regionale del Partito Democratico, continuerà a dare il suo prezioso apporto alla vita politica locale e siciliana".

Nei prossimi giorni, il sindaco Venezia provvederà alla nomina del neo assessore e al conferimento delle rispettive deleghe.

