Campione si dimette dalla carica di commissario di Enna, Micciché: "Gesto che gli fa onore"

Il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Micciché, dopo molta resistenza, ha accettato le dimissioni dalla carica di commissario provinciale di Enna di Salvo Campione.

"Un gesto - scrive in una nota Miccichè - che gli fa molto onore. Conosco da tanti anni Salvo Campione, grande amico e straordinario politico, che ha scelto di chiarire gli aspetti di un’accusa di concussione ricevuta per fatti amministrativi nella qualità di vicesindaco, lasciando le cariche di coordinatore del partito ad Enna, di vicesindaco e consigliere comunale a Leonforte, per potersi difendere da un’accusa molto lacunosa. Sono certo - conclude Miccichè - che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati". Nei prossimi giorni sarà deciso come procedere per dare una guida al coordinamento provinciale di Enna.

© Riproduzione riservata