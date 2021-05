Lega Sicilia, a Enna aderisce Giuseppe Maenza

"L'adesione alla Lega Sicilia del dottor Giuseppe Maenza, imprenditore ennese dinamico, particolarmente attivo nel settore 'e- commerce' in Sicilia e stimato da tutti, la accolgo con soddisfazione ed è l’ennesima dimostrazione del radicamento del nostro progetto politico in ogni provincia siciliana". Lo scrive in una nota Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia.

"Nel corso del nostro incontro il dottore Maenza ha dichiarato: 'mi rivedo nel progetto politico che Salvini ha riservato alla Sicilia, credo nei valori che la Lega da anni manifesta in tutto il territorio nazionale e grazie ad alcuni amici parlamentari, in particolare l’onorevole Nino Minardo, ho scelto di aderire per dare un forte contributo alla mia Provincia che da anni vede partire i giovani per altri paesi in cerca di fortuna; ecco, questo è uno dei primi impegni che affronterò con la classe imprenditoriale'. Sono parole che condivido in pieno e da cui partiamo assieme per lavorare nell’interesse del territorio ennese e di tutta la Sicilia assieme al responsabile provinciale della Lega, Giuseppe Savoca e al coordinatore politico provinciale Michele Schillaci".

© Riproduzione riservata