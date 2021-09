Migranti, il viceministro Bellanova: "Allo Sprar di Centuripe accoglienza e interazione"

"Quella che ho visitato oggi qui a Centùripe non è solo una realtà che funziona, che ha lavorato per l'integrazione dei richiedenti asilo e dei migranti con la comunità ospite ma è anche una delle migliori risposte a chi scelleratamente nel primo Governo Conte con i cosiddetti decreti sicurezza aveva smantellato il Sistema di accoglienza che ha proprio negli Sprar, nelle sue operatrici e nei suoi operatori un punto forte e una buona pratica di cui andare fieri". Così il viceministro Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, nel corso della visita oggi allo Sprar di Centuripe.

"Siamo convinti - ha proseguito Bellanova - che accoglienza e integrazione siano parole chiave, e che la buona politica è quella che lavora per cercare e trovare i punti di equilibrio, invece che lucrare politicamente sulla paura delle persone verso chi è straniero. Per questo rivendico con orgoglio la norma sulla regolarizzazione e dico che la lentezza con cui lo Stato sta procedendo alla sua attuazione non deve scoraggiare quelle migliaia di persone che con coraggio e determinazione hanno scelto di uscire dall'illegalità e dall'invisibilità. Viceversa, questa è una ragione in più perché l'intera filiera istituzionale venga sfidata sulla necessità di tenere fede al patto siglato". La visita istituzionale di Bellanova oggi in Sicilia proseguirà a Enna e a Gela per concludersi domattina a Catania.

© Riproduzione riservata