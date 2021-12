Enna, l'Asp nomina 15 responsabili di unità operative sanitarie. Ecco chi sono

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Francesco Iudica, coadiuvato dal Direttore Sanitario, Emanuele Cassarà, e dal Direttore Amministrativo, ssa Sabrina Cillia, ha conferito a quindici dirigenti medici gli incarichi di responsabile Unità Operative Semplici (UOS) e di Unità Operative Semplici Distrettuali (UOSD) di natura sanitaria e presenti nell’Atto Aziendale. “La nomina dei responsabili delle Unità Operative Semplici - ha affermato Francesco Iudica – è un ulteriore passo verso la normalizzazione auspiscata da sempre e ora resa possibile grazie al lavoro continuo in questi anni dei miei collaboratori e del Servizio del Personale. Quando ci siamo insediati, le strutture semplici non avevano i dirigenti responsabili e, alla fine del terzo anno, abbiamo completato l’assegnazione degli incarichi a tutti i reparti sanitari. Ringrazio i Responsabili dei reparti per l’impegno sempre da loro profuso nel lavoro e nel raggiungimento di obiettivi e sfide. La loro nomina incrementerà la capacità dell’Azienda di garantire risposte tempestive al bisogno di salute della popolazione rendendo i nostri ospedali sempre più luogo di cura scelto da cittadini fuori provincia”.

I medici che hanno ricevuto l’incarico sono: Antonio Bordonaro, UOS Gastroenterologia Ospedale Umberto I Enna; Luigi Rubino, UOS Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, Davide Di Franco, UOSD Medicina Nucleare Umberto I Enna; Salvatore Maira, UOSD Otorinolaringoiatria Umberto I Enna, Emilia Concetta Lo Giudice, UOS Terapia del Dolore Umberto I, Dante Ferrari, UOSD Chirurgia Generale Ospedale Chiello Piazza Armerina, Marco La Duca, UOS Centro Salute Mentale Enna, Luigi Bonelli UOS Centro Diurno Semiresidenziale Salute Mentale Nicosia, Giuseppe Lo Monaco UOSD Accreditamento Strutture Sanitarie, Stella Ciarcià UOS Consultori Familiari, Luisa Raspanti UOSD Pediatria Ospedale Nicosia, Marcello Castelli UOSD Cardiologia Ospedale Basilotta Nicosia, Maria Rosaria Antonia Politi, UOSD Direzione Medica Ospedale Chiello Piazza Armerina, Luciana Spedale, UOS Servizio Trasfusionale Ospedale Basilotta Nicosia, e Antonio Brancè, Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

