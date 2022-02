Le associazioni al sindaco di Enna: un parco urbano nella città bassa

Un incontro con l’amministrazione comunale per «comprendere la strategia del Comune affinché si realizzi immediatamente l’opera». Lo chiedono diverse associazioni al sindaco di Enna su un parco verde urbano nel cuore della parte bassa della città. La lettera è firmata da Agesci, Avo, club Unesco, Comitato per i diritti dei cittadini, Legambiente, Circolo degli Erei, Movienbas ed I Zanni. “Assistiamo impotenti e preoccupati - si legge nella missiva - all’installazione, nell’area destinata a Parco, con una variante al Piano regolatore generale vigente, deliberata all’unanimità dal consiglio comunale il 16 maggio 2006, di estese e invasive palizzate in legno realizzate, giustamente, dai privati nei loro terreni“ L’acquisto dei terreni da parte del Comune non sarebbe andato a buon fine perché sarebbe saltato l’accordo bonario e per gli espropri bisogna aspettare il piano regolatore. La lettera è stata inviata, oltre che agli assessori all’Urbanistica e all’Ambiente, agli ordini degli Ingegneri, degli Architetti e degli Agronomi e al Wwf e ad Italia Nostra Sicilia.

© Riproduzione riservata