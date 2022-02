Il sindaco di Enna e un gruppo di assessori e consiglieri aderiscono a Italia Viva

«Ho deciso di aderire a Italia Viva con un nutrito numero di consiglieri comunali e assessori della mia giunta perché credo sia la scelta giusta per l’Italia. Ringrazio Davide Faraone per essere stato riferimento in tanti anni e ringrazio Matteo Renzi per la grande accoglienza nel partito. Sono certo ci prenderemo grandi soddisfazioni». Così il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro che oggi ha partecipato all’Assemblea Nazionale di Italia Viva, annunciando la sua adesione al partito di Matteo Renzi.

«A giugno faremo l'assemblea degli amministratori - ha detto Matteo Renzi -, la faremo in una città simbolo. Mi piacerebbe che gli amici alleati raccogliessero la proposta che abbiamo lanciato alla Leopolda e arrivassero a congiungere tutte le nostre forze sulla candidatura di Davide a Palermo. Sarebbe bello farla lì con Davide sindaco».

© Riproduzione riservata