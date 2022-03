Enna, si affidano gli impianti sportivi di contrada Venova

Al Comune di Enna scadono nel tardo pomeriggio di oggi - lunedì 28 febbraio - i termini per la presentazione di domande sulla manifestazione di interesse secondo l'avviso pubblicata da diversi giorni all’albo pretorio, per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di contrada Venova a Enna alta. L’impianto, costato circa 600 mila euro, con fondi dell’assessorato regionale alla Famiglia, ha un «gemello», costato lo stesso importo con un medesimo finanziamento, in contrada Pisciotto. Si tratta di una struttura ancora mai utilizzata anche se formalmente inaugurata nel settembre del 2020.

Sul sito originariamente esisteva un campo di calcio a 11 ma in condizioni di estremo degrado se non addirittura di abbandono. Con l’intervento invece sono stati realizzati un campo scoperto di basket e pallavolo, anche se le misure circa 40 metri per 20 metri, consentono anche altre discipline, un campo di calcio a 5 in erba sintetica, un immobile per gli spogliatoi, depositi, locali tecnologici ed altri locali attigui, un’area verde dedicata a parco giochi per bambini, un impianto di illuminazione che consente attività anche nelle ore serali. Inoltre il Comune ha già fatto richiesta all’Istituto per il credito sportivo della possibilità di accensione di un mutuo per la realizzazione di una copertura tensostatica dell’impianto polivalente, il che rendere ancor di più appetibile la gestione della struttura.

