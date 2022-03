Enna, il Policlinico muove i primi passi ed è già polemica

Il Policlinico di Enna muove i primi passi ed è polemica. Secondo il Movimento 5 Stelle la Regione avrebbe agito «in maniera carbonara, bypassando l’Assemblea», in riferimento ad un protocollo d’intesa con l’UniKore.

«Non possiamo accettare che una così importante discussione aggiri il Parlamento regionale attraverso delibere di giunta o protocolli di intesa senza un preliminare dibattito in commissione Sanità e con la concertazione dei territori». La presa di posizione è dei deputati regionali Francesco Cappello, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Giorgio Pasqua. «Chiediamo - dicono - che venga ascoltato in commissione Salute l’assessore Razza per fare chiarezza sul protocollo stilato tra l’Università di Enna e la Regione, ai fini dell’istituzione del quarto Policlinico dell’Isola. Vorremmo capire quali siano stati i criteri di scelta e a che punto è l’iter di istituzione». I deputati chiedono poi «quale sarà la sorte delle Asp di Enna e di Caltanissetta» e propongono di aprire «un tavolo di discussione che coinvolga i sindaci delle due province».

