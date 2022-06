Enna, Fabio Venezia vince le primarie del Pd: sarà candidato all'Ars

Fabio Venezia, 40 anni, sindaco di Troina vince le primarie del Partito democratico della provincia di Enna. Il giovane amministratore, sfiora le diecimila preferenze su 15.880 votanti, e si aggiudica le consultazioni del Pd ennese con il 62% dei consensi. Quasi il doppio dei consensi totalizzati dell’ex sindaco di Centuripe, Giuseppe Arena che registra 4.147 voti. Staccato con 1700 voti l’ex sindaco di Piazza Armerina, Filippo Miroddi.

Fabio Venezia si aggiudica la prima posizione in diciassette dei venti comuni della provincia di Enna. Sarà dunque il sindaco di Troina il candidato del Partito democratico ennese alle consultazioni regionali del prossimo autunno. Una partecipazione di massa mai registrata in provincia di Enna per una consultazione di partito.

“Vorrei ringraziare personalmente, uno ad uno, gli elettori – dichiara visibilmente emozionato Fabio Venezia – Un risultato incredibile che mi riempie di orgoglio e mi fa sentire tutto il peso di responsabilità di un’intera comunità che ha riposto su di me una responsabilità impegnativa. Spero di non deluderli promettendo, fin da ora, che mi impegnerò con il massimo impegno per ridare slancio al nostro territorio”.

© Riproduzione riservata