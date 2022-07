Enna, rinnovato il piano per prevenire il suicidio dei detenuti

Rinnovato il piano locale per la prevenzione delle condotte autolesive e suicidarie e del protocollo prevenzione rischio suicidario tra l’Asp di Enna e le case circondariali di Enna e Piazza Armerina. Le modifiche sono state apportate di concerto con il coordinatore del presidio carcerario e il responsabile del dipartimento di salute mentale.

Il rinnovo rafforza il proposito di disciplinare in maniera condivisa e integrata le modalità operative che gli operatori dell’istituto penitenziario afferente all’Asp di Enna dovranno adottare, per un’adeguata prevenzione dell’azione suicidaria e per la gestione del disagio psichico della popolazione detenuta, nonché per assicurare il servizio di assistenza sanitaria, psicologica e psichiatrica.

