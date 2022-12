Regionali, ricorso per le elezioni all'Ars: Colianni chiede il posto di Lantieri

Un candidato alle elezioni regionali, che si sono svolte il 25 settembre scorso per il rinnovo del Parlamento siciliano, ha presentato ricorso al Tribunale di Enna per chiedere l'annullamento della proclamazione di un deputato. Si tratta di Francesco Colianni, candidato con la lista "Noi con la Sicilia - Popolari autonomisti" nel collegio di Enna, risultato primo dei non eletti. Nel suo collegio hanno vinto Venezia Sebastiano del Pd e Luisa Lantieri di Forza Italia, quest'ultima eletta con 7014 voti di preferenza e 12163 voti di lista. Ben 2799 voti a Forza Italia li ha ottenuti l'avvocato Francesco Paolo Occhipinti, contribuendo all'elezione della candidata del partito di Berlusconi.

Ed è proprio sull'avvocato che si concentra il ricorso di Colianni, che si appella al fatto che Occhipinti secondo la sua tesi e quella dei suoi legali, all'atto della candidatura si trovava in condizione di ineleggibilità, in quanto titolare di altra carica che gli precludeva di essere eletto. Il candidato di Forza Italia era presidente dell'Urega, ufficio Regionale per l’espletamento di Gare d'appalto. L'elezione di Occhipinti e i voti generati alla lista avrebbero precluso l'elezione di Francesco Colianni a beneficio della dottoressa Lantieri che ha conquistato il seggio ed è stata successivamente nominata vice presidente dell'Ars.

Luisa Lantieri si è costituita in giudizio. I suoi avvocati, Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, nella memoria di costituzione hanno chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo, il rigetto del ricorso proposto, poiché infondato. La prima udienza, ai fini della discussione del ricorso, è stata fissata dal Presidente della prima sezione del Tar di Palermo per il prossimo 7 febbraio 2023.

