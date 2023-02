Rottura in consiglio comunale, si dimette il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli

Si è dimesso il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, dopo lo strappo in consiglio comunale e la conseguente fine della maggioranza a sostegno del primo cittadino. Bonelli era in carica dal 2015 e nel 2020 era stato rieletto con il 75% dei voti.

Ha pesato molto probabilmente negli ultimi mesi il risultato non certo ottimale alle Regionali in cui l’Amministrazione si era quasi tutta compattata sul nome del vicesindaco Anna Maria Gemmellaro ma che già registrava qualche scricchiolio alla luce della candidatura alle stesse elezioni di un assessore della giunta e il sostegno, da parte di alcuni consiglieri, poi costituitisi in un altro gruppo, ad un’altra compagine politica.

La rottura con l'elezione di Maria Letizia D’Amico a presidente del Consiglio Comunale nonostante la maggioranza avesse indicato Maria Di Costa.

© Riproduzione riservata