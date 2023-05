Aidone, al Comune comandano le donne: è il Consiglio più rosa dell'Isola

Il Comune di Aidone, nell’Ennese, è il più «rosa» di Sicilia, non solo perché ha eletto, per la prima volta nella sua storia, un sindaco donna, la docente cinquantaduenne Annamaria Raccuglia, ma anche perché su dodici consiglieri comunali ben otto sono donne. Quattro nel gruppo della neoeletta Raccuglia e quattro nel gruppo di opposizione. Quote rosa, dunque, al 67%, una percentuale altissima che mette in minoranza gli uomini, infatti sono solo quattro e quindi, in assoluta e netta minoranza di genere, i consiglieri maschi del neoeletto consiglio comunale.

Il sindaco Raccuglia, collegata alla lista di centrodestra «Impegno per Aidone», ha ottenuto 793 preferenze e la sua lista, con 870 voti, ha guadagnato otto scranni in consiglio comunale, di questi quattro sono «rosa» e sono stati assegnati a Tiziana Laversa, Concetta Profeta, Alessandra Mirabella e Silvia Gangi. A contribuire alle quote rosa anche la prima dei non eletti fra i candidati sindaco, Sonia Gangi che siederà in consiglio, collegata alla lista civica «Primavera aidonese», espressione del centrosinistra, in particolare nata dall’alleanza fra il Pd e i Cinquestelle. Le tre consigliere elette nella lista collegata alla Gangi sono Zagara Palermo, Valentina Raccuglia, Maria Donato.

In consiglio siederanno, quindi, solo quattro consiglieri uomini in netta minoranza rispetto alle colleghe donna. Sono Giuseppe Catalano, Gianlorenzo Suffia, Angelo Tespi e Filippo Curia che ha una lunga militanza politica ed è stato pure sindaco ad Aidone eletto nel 2002, rieletto nel 2005 e poi dimessosi nel 2009, tutti in quota di maggioranza consiliare. Da adesso in poi ad Aidone quindi la minoranza da tutelare è tutta al maschile ed è proprio da qui che potrebbe emergere la necessità di attivare quote “azzurre”.

© Riproduzione riservata