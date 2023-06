Crisi al comune di Enna, si dimettono due assessori: diversità con il sindaco

«Assoluta diversità di concepire i ruoli prima ancora che indisponibilità ad accettare regole inopinatamente imposte al solo fine di ridimensionare il nostro gruppo e di impedire a noi di compiere libere scelte» Con questa motivazione gli assessori comunali del gruppo Siamo Enna, di cui faceva parte anche il sindaco in carica, Maurizio Dipietro, prima che aderisse ad Italia Viva, Rosalinda Campanile, Cultura, e Giovanni Contino, Urbanistica, hanno rassegnato le dimissioni. Al loro dissenso aderiscono anche i consiglieri comunali di SiAmo Enna, Serafino Torregrossa e Giuseppe Trovato che hanno manifestato l’intenzione di non appoggiare più la maggioranza del sindaco Maurizio Dipietro.

Una crisi annunciato, Contino e Campanile già due anni fa avevano presentato le dimissioni ed erano stati, successivamente, rinominati, che scompaginano gli equilibri del governo cittadino. «Pur consapevoli degli errori che inevitabilmente avremo commesso, riteniamo di aver subito atteggiamenti di manifesta ostilità volta a sminuire la consistenza della nostra attività politica e i rispettivi ruoli di consiglieri e assessori - scrivono i 4 in un documento - Riteniamo di non esser più graditi, liberiamo le agognate poltrone, augurandoci almeno che consentiranno al sindaco di mettere in campo una squadra di governo in grado di affrontare le tante problematiche che attanagliano ancora la nostra amata città».