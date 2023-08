Troina, è morto l'ex sindaco Salvatore Costantino

Troina piange Salvatore Costantino, ex sindaco della cittadina dell'Ennese, scomparso nelle scorse ore. Aveva 59 anni. Storico esponente della destra di Enna, ha militato prima in Alleanza Nazionale poi è stato dirigente di Fratelli d’Italia. Figura di spicco della politica locale, sono in tanti a ricordarlo come "un appassionato, un uomo che grazie al suo intenso percorso politico ha saputo portare il cambiamento e ha contribuito alla crescita di Troina grazie al suo amore per il territorio".

Primo cittadino dal 2008 al 2013, ha anche avuto altri incarichi pubblici: nel 2003 è stato eletto consigliere comunale, dal 1998 al 2003 è stato assessore nella giunta di Giuseppe Artimagnella. E' con un lungo messaggio che l'attuale sindaco di Troina, Alfio Giachino, ricorda Costantino: "Ci siamo conosciuti per la nostra comune passione verso la politica. Sempre su parti opposte, sempre avversari, ma capaci di dialogare per il bene della nostra comunità. Mai nemici, neanche nei momenti di confronto più aspro, quando i rapporti personali possono essere messi a dura prova. Quando ci si incontrava non era mai un fatto formale fermarsi a parlare. Ci informavamo reciprocamente sull'andamento delle nostre vite. Mi chiedeva sempre di mio papà e io percepivo l'affetto sincero del suo chiedere. Quando mi è stata comunicata la notizia della sua morte ho provato un profondo dispiacere. A nome mio personale e dell'amministrazione comunale, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia. L'impegno di Salvatore Costantino all'interno delle istituzioni comunali è stato di lungo corso, sempre appassionato e genuino. Nel nostro comune ha rivestito tutti i ruoli".

Cordoglio anche da parte dell'ex primo cittadino, Fabio Venezia: "Riposa in pace caro Salvatore. Avevamo in comune la passione per la politica e un forte legame con il nostro paese. Siamo stati sempre su fronti contrapposti, ci siamo confrontati, a volte anche aspramente, ci siamo battuti per gli ideali in cui credevamo, ma ci siamo sempre rispettati. E ogni volta che ci vedevamo non mancava mai un abbraccio colmo di stima. Le più sincere condoglianze alla moglie, ai figli e ai familiari tutti". I funerali si terranno lunedì 14 agosto a Troina, nella chiesa Santa Maria degli Angeli.