Piazza Armerina, si dimette il vicesindaco Bologna

Si è dimesso, il vicesindaco di Piazza Armerina (Enna), Giovanni Bologna (a sinistra nella foto insieme al sindaco), dirigente medico prestato alla politica. Lo annuncia il sindaco Nino Cammarata con una nota nella quale sottolinea l’impegno di Bologna a favore della comunità piazzese. «Giovanni Bologna ha rassegnato le proprie dimissioni, per indifferibili ragioni di carattere personale. L’impegno di Bologna, comunque, non finisce per ciò che ha fatto, lavoreremo assieme sui temi dell’associazionismo e della disabilità», dice. «Ho accolto con onore e responsabilità questo ruolo sin dal primo giorno - dice l'ex vice sindaco- In questi mesi ho potuto toccare con mano quanto impegno ci voglia per potare avanti tutti i progetti che abbiamo in cantiere e questo spesso confligge con il mio lavoro principale, che richiede altrettanto impegno e dedizione. Ecco il perché del passo indietro, cedendo spazio a chi potrà dedicarsi con totale impegno a questa carica». Il sindaco fa sapere che a breve sarà ufficializzato il nome del nuovo assessore comunale.