Enna, il Comune sceglie gli accordi con i privati per la cura delle aree verdi

Una sinergia tra pubblico e privato di cui non può che beneficiare la comunità locale in termini di servizi e di risorse risparmiate da parte dell’ente locale. È quella avviata tra il Comune di Enna ed il Gruppo Arena che «adotterà» parti del verde pubblico cittadino garantendone così la manutenzione. Nei giorni scorsi all’urban center, è stata sottoscritta la convenzione tra il sindaco di Enna Maurizio Dipietro per conto del Comune mentre per quanto riguarda il Gruppo Arena dall’amministratore delegato Giovanni Arena.

Il Gruppo Arena ha adottato le aree verdi delle rotonde in via Pergusa, in viale Diaz e viale IV novembre. Un colosso della grande distribuzione organizzata il Gruppo Arena con il marchio Decò ma anche con altri presente in tutta la Sicilia e non solo e con oltre 1200 dipendenti, dopo aver avviato i primi supermercati a Valguarnera inizia però la sua vera scalata e successo imprenditoriale proprio da Enna. E per questo motivo non si dimentica della «sua» città.

Tra l’altro il Gruppo Arena dopo la scomparsa alcuni anni fa di uno dei due fratelli fondatori Gioacchino (l’altro è Cristofero) ha costituito una fondazione con cui è impegnata in svariate iniziative di carattere sociale. E tra l’altro «l’effetto Arena» ha contagiato anche altri soggetti pubblici e privati locali che si sono detti disponobili ad adottare altri spazi verdi e che quindi a breve anche loro sottoscriveranno le relative convenzioni. Tra i tanti scuole come l’istituto agrario Abramo Lincoln, diversi Club Service, Confraternite, società calcistiche, associazioni di volontariato come l’Avis e giovanissimi come gli scout dell’Agesci. «Con questo atto - commenta il sindaco Dipietro- avviamo un percorso virtuoso di cura e salvaguardia del verde pubblico cittadino che diventa realmente patrimonio comune, grazie alle tante disponibilità che ci sono state rappresentante». «Con questa prima convenzione – continua l’assessore con delega alle politiche ambientali Giancarlo Vasco – diamo attuazione all’iniziativa deliberata dalla giunta municipale su mia proposta, denominata Enna Verde Comune».

Nella foto la firma della convenzione: da sinistra il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e l'ad del Gruppo Arena Giovanni Arena