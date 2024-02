Ex Province in Sicilia, il Tar solleva la questione di legittimità costituzionale sulla proroga dei commissari

Secondo la tesi dei legali del Comune di Enna, il decreto presidenziale, al pari degli altri decreti già precedentemente impugnati, sarebbe illegittimo per violazione della Costituzione, là dove prevede nuovamente la nomina di un commissario straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale, sino all’insediamento degli organi elettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

In particolare, per l’amministrazione comunale il decreto di nomina del commissario straordinario violerebbe numerosi principi costituzionali, fra i quali «il principio di democraticità, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare».

In sostanza, secondo il Comune, con un pronunciamento molto chiaro della Consulta, che spinge verso le le elezioni dei Liberi consorzi, l’ulteriore commissariamento degli enti è inammissibile. E questo vorrebbe dire elezioni immediate, come del resto sollecita la Corte Suprema.