Si insedia il nuovo questore di Enna: «Garantiremo la sicurezza nel territorio»

«Sono contento del mio incarico ed onorato, da siciliano, di essere il questore di un comune siciliano». Lo ha detto il neo questore di Enna, Salvatore Fazzino, 57 anni, nel corso della conferenza stampa per il suo insediamento nel corso della quale ha presentato anche il nuovo vicario di Enna, Alessandro Milazzo, nisseno. Il neo questore , originario di Modica, che è stato vicario alla questura di Catania, succede a Corrado Basile, andato in pensione.

«Tutti i territori hanno le loro criticità e noi affronteremo quelle strettamente connesse all’area ennese. C’è, comunque, una forte domanda di sicurezza da parte della città e della numerosa popolazione studentesca e noi siamo qui per questo, per garantirla», ha detto Fazzino, che nel corso della giornata, ha incontrato il Procuratore Stefania Leonte, mentre ne prossimi giorni sono previsti appuntamenti con il prefetto ed il sindaco di Enna.

I rappresentanti dell’Associazione siciliana della stampa hanno annunciato che già la prossima settimana sarà chiesto un incontro ufficiale con il prefetto ed il questore di Enna per «consegnare un report sulla situazione dei cronisti ennesi a seguito del susseguirsi di più inquietanti episodi in merito alla messa a rischio della sicurezza personale in relazione al lavoro svolto e tentativi di compressione del diritto ad informare», afferma il sindacato dei giornalisti.