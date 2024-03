Un ortopedico e una ginecologa argentini assunti dall'Asp di Enna

Un ortopedico e una ginecologa argentini vanno a rafforzare il personale medico dell’Asp di Enna. La direzione ha dato il via libera all’assunzione. Ariel Alejandro Robol è un ortopedico di 36 anni, che arriva da Pergamino, Buenos Aires, specialista in ortopedia e traumatologia dell’adulto e del bambino, artroplastica dell’anca e del ginocchio, artroscopia del ginocchio, patologia ortopedica della caviglia e del piede, oltre alla chirurgia traumatologica d’urgenza.

Micaela Rodriguez Turi, ginecologa di 32 anni, di Buenos Aires, è specialista in ostetricia ad alto rischio, in quanto fino ad ora si è specializzata ed ha lavorato nell’ospedale metropolitano di Boca, (Buenos Aires), in cui si effettuano oltre 2500 parti l’anno, oltre a tutti gli interventi ginecologici.

Presenti, al momento della sottoscrizione del contratto, il direttore sanitario, Emanuele Cassarà e i rappresentanti del Movimento per la difesa dei territori, Fabio Bruno e Graziano Li Volsi.