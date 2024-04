Enna, dimissioni per cinque assessori della giunta

Cinque assessori della giunta comunale di Enna, appartenenti all’Mpa e a Italia Viva, hanno formalizzato le dimissioni: Walter Cardaci, Gaetano Catalano, Francesco Di Venti, la vicesindaca Ornella Romano (tutti dell’Mpa), e Francesco Alloro (Iv). Tra le ipotesi della rottura, il rimpasto deciso dal sindaco Maurizio Dipietro che avrebbe programmato un cambio di 4 assessori, di cui 2 dell’Mpa e uno di Italia Viva.

I nomi in lizza sarebbero Gaetana Palermo e Biagio Scillia, quest’ultimo di Fratelli d’Italia, il cui approdo consentirebbe a FdI, con Dante Ferrari, di entrare in Consiglio comunale. Ma secondo altre fonti politiche, pure Rosalinda Campanile, più volte assessore e più volte dimissionaria, in contrasto con il sindaco, esponente di Siamo Enna, sarebbe in lizza per un posto nella giunta. E questo avrebbe scatenato una reazione da parte degli alleati.