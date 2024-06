Centuripe, dopo dieci anni riapre il museo archeologico regionale

«Riaprire dopo 10 anni totalmente il museo archeologico regionale in Sicilia è un altro obiettivo che l’assessorato regionale si era preposto e che volge a compimento. Il museo è un fiore all’occhiello dell’offerta culturale siciliana che meritava la giusta attenzione, esso è infatti un museo unico in Sicilia sia per l’alto valore delle opere che custodisce sia perché è uno dei rari casi in cui le collezioni provengono esclusivamente da scavi e ritrovamenti locali a testimonianza del valore archeologico dell’antica Kentoripa».

Lo dice l’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato commentando l’evento. «Sono molto contento», commenta il sindaco di Centuripe Salvatore La Spina, «questo risultato è il frutto di una seria e costruttiva collaborazione tra gli enti». La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domani, venerdì 7 giugno, nella sala convegni del museo.