Il lago di Pergusa ridotto a pozzanghera, la giunta di Enna chiede una mobilitazione generale

«Il lago di Pergusa sta morendo»: con queste parole comincia una nota diffusa dalla giunta comunale di Enna e dai partiti della maggioranza. «Diversi amministratori - si legge nel comunicato - hanno partecipato, ieri sera, all’incontro conoscitivo promosso da Legambiente sulla situazione in cui versa il Lago di Pergusa. Nel corso della discussione sono emersi interessanti spunti di riflessione, al netto della gravità del fenomeno di desertificazione a cui andiamo purtroppo incontro. Ci faremo parte attiva affinché si accendano i riflettori e si impegni la Regione a occuparsi del grave stato di crisi del lago».

Per la giunta ennese «la situazione è drammatica e non si può assistere inermi a questo desolante stato di cose. Occorre la forza dell’intera comunità per pretendere la giusta attenzione che l’unico lago naturale merita da parte della Regione Siciliana. Ne discuteremo all’interno del consesso civico che, certamente, vedrà tutte le forze politiche compatte nel chiedere che venga affrontata questa grave emergenza con competenza e serietà».