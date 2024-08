Enna, nasce la fondazione lago di Pergusa

Sarà compito della Fondazione invitare tutti i cittadini, le associazioni e i portatori di interesse a partecipare attivamente alla tutela del lago, attraverso iniziative di volontariato, progetti di educazione ambientale e azioni concrete. «Ognuno di noi potrà così contribuire a preservare questo patrimonio inestimabile. Questa iniziativa - conclude il rappresentate del governo Schifani - rappresenta un punto di svolta nella storia di questo straordinario ecosistema. Per questo ringrazio anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per la sensibilità e l’impegno profusi, che hanno permesso di approvare questa legge in tempi record. Mi auguro che il lago potrà essere ammirato, apprezzato e vissuto dalle future generazioni, in tutta la sua bellezza e biodiversità». (ANSA).