Crisi idrica, la Cgil Sicilia: «Siamo solidali con la protesta dei sindaci dell'Ennese»

"Siamo solidali con i sindaci e con la loro legittima protesta. Otto mesi di cabina di regia regionale sono stati otto mesi di chiacchere, senza che l’acqua erogata sia aumentata di un solo litro. Ora Schifani risponde di volta in volta a chi, anche qui legittimamente, gli tira la giacca, senza che il sistema faccia un passo in avanti. Questo sì che è un comportamento irresponsabile".

Non ha affrontato per tempo il problema dell’acqua - concludono- ora annaspa e oltre a continuare a non fare nulla di decisivo, ancora non abbiamo sentito nessuna una parola, nessuna reazione, di fronte all’ennesimo scippo alla Sicilia».