Nordic Walking nella riabilitazione, presentato il progetto a Troina

Il Nordic Walking nei protocolli di riabilitazione. E' questo il tema del convegno organizzato e patrocinato dal Comune di Troina, con la collaborazione dell’Irccs Oasi Maria Santissima Onlus e dell’Associazione Sicilia Nordic Walking, che si svolgerà alla Cittadella dell’Oasi dell’Oasi da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

L'evento si concentrerà sui benefici e sugli effetti della camminata nordica, l’attività fisica e sportiva praticata con l’ausilio di bastoncini appositamente ideati. A relazionare un team di medici, docenti e dirigenti delle unità operative dell’Irccs, dei nosocomi etnei, dell’Università degli studi di Catania e di Enna, nonché i presidenti di associazioni, coordinamenti e federazioni sulla salute operativi a livello locale a nazionale.

Il meeting sarà articolato in tre diverse giornate, ciascuna delle quali dedicata ad una diversa patologia: venerdì 13 settembre si parlerà dell’applicazione del progetto di Nordic Walking nei protocolli di riabilitazione per il diabete, sabato 14 in quelli per le malattie cardiovascolari, domenica 15 infine in quelli per la sclerosi multipla.

Nel pomeriggio, a conclusione degli interventi, che si terranno a partire dalle ore 11 del mattino, è inoltre previsto lo svolgimento di attività fisica ed escursioni guidate nelle aree del Parco dei Nebrodi di Troina, con relativa consegna degli attestati ai partecipanti.

Ad inaugurare ed aprire i lavori, venerdì 13, alle ore 10.00, i saluti delle autorità: il direttore dell’Unità Operativa di Farmacologia Clinica del Policlinico Universitario di Catania Filippo Drago; il sindaco di Troina Fabio Venezia; l’assessore alle politiche sociali del Comune di Troina Carmela Impellizzeri; il Presidente dell’Irccs Oasi Maria Santissima Onlus di Troina don Silvio Rotondo; il maestro della Scuola Italiana Nordic Walking e presidente dell’Associazione Sicilia Nordic Walking Fabio di Benedetto; il responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute (UOEPSA) dell’Asp di Enna Eleonora Caramanna.

