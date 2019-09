Ircss di Troina, in arrivo asini e cavalli per la pet therapy

Terapia ed attività assistita di valore educativo e riabilitativo, che promuova il benessere psico-fisico e ludico-ricreativo dei fruitori e la salute e il benessere degli animali coinvolti. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato dall’Azienda speciale Silvo-Pastorale del Comune di Troina, Ircss Oasi Maria Santissima onlus e società agricola Agrima srl.

Previsti interventi riabilitativi di terapia ed educazione assistita con animali da avviare nella fattoria didattica della struttura sanitaria, con l’ausilio di operatori e figure professionali specializzate. A beneficiarne bambini, anziani e soggetti affetti da patologie neurologiche o da disabilità intellettiva.

L’accordo prevede che la Silvo-Pastorale metta a disposizione 5 asini ragusani e 2 cavalli del progetto "Legalità di razza" da addestrare in attività di terapia assistita, l’Agrima gestirà con le proprie risorse umane il centro dove saranno svolte, fornendo strutture logistiche e attrezzature per ospitare gli animali. L’Irccs metterà a disposizione personale per la realizzazione delle attività riabilitative di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, nonché il supporto tecnico-amministrativo.

«E' un importante traguardo in cui l’Oasi ha investito molto in quest’ultimo anno - spiega il responsabile per l’Irccs della fattoria sociale didattica Angelo Impellizzeri - prima attraverso la formazione del personale qualificato, oggi con il via concreto all’attività. Nel breve futuro, dopo un periodo di adattamento degli animali, passeremo al contatto diretto con i nostri pazienti».

A siglare l’intesa, il presidente dell’Azienda Silvo-Pastorale Giovanni Ruberto, il presidente dell’Oasi Maria Santissima don Silvio Rotondo e il l’amministratore unico dell’Agrima srl Giuseppe Ferrarello. (ANSA).

