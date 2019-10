Asp Enna, presentato al CCA il nuovo Atto aziendale

Illustrata dal direttore sanitario dell'Asp di Enna, la proposta del nuova Atto Aziendale. Emanuele Cassarà ha incontrato il Comitato Consultivo Aziendale, composto dai referenti delle associazioni di volontariato impegnate nel campo della salute e dai rappresentanti degli organismi di tutela come gli Ordini Professionali.

La direzione si è soffermata sull’organigramma, sulla rete ospedaliera e sul nuovo assetto dell’area territoriale che, nel campo dell’assistenza, assume rilevanza strategica per la garanzia della salute, della prevenzione, della cura e della riabilitazione.

I rappresentanti delle associazioni, dal canto loro, hanno approfondito alcune questioni relative all’assistenza, in particolar modo, per i pazienti diabetici e per le patologie reumatiche.

Presentata anche la proposta di farsi parte attiva nella campagna di promozione degli screening gratuiti contro i tumori. Sono state dunque invitate le associazioni a continuare a collaborare con l’Azienda nell’ambito degli interventi di comunicazione e sensibilizzazione finalizzati a incrementare le adesioni dei cittadini agli screening gratuiti.

Successivamente, ogni associazione ha presentato le iniziative in corso e quelle in cantiere. Le prime in ordine temporale, tra le altre, saranno a cura dell’AVO, (Associazione Volontari Ospedalieri) dell’AGD, (Ass. Giovani Diabetici), dell’AVIS, la cui rappresentante, dott.ssa Giulia Buono, ha ringraziato il Presidente, dottor Careri, per il lavoro svolto, e dell’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) che ha annunciato l’imminente apertura di uno sportello informativo all’interno del Presidio Ospedaliero Umberto I.

Tra gli eventi prossimi, la giornata AVIS dedicata alla donazione del sangue domenica 27 ottobre.

