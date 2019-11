Settimana dedicata alle infezioni sessualmente trasmissibili: ecco i test gratuiti ad Enna

Entra nel vivo anche all'ospedale Umberto I di Enna la settimana di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Le giovani e i giovani, appartenenti alla fascia di età 18/40, possono rivolgersi direttamente all’equìpe che prende parte all'iniziativa e costituita da un urologo, un ginecologo, un'ostetrica e infermiere, per ricevere informazioni e consulenze.

Nel corso della settimana si potranno effettuare, direttamente e senza ricetta del medico di famiglia, i test su HIV, papilloma virus, sifilide, gonorrea, epatiti e clamidia, trichomonas e gonorrea, il tampone vaginale e uretrale, l’esame urine per i soggetti di sesso maschile. Per promuovere l’informazione e la partecipazione dei più giovani, sono in corso anche incontri nelle scuole superiori.

L’ambulatorio è situato al pianoterra presso l’Ospedale Umberto I di Enna, adiacente all’Unità Operativa di Patologia Clinica e al Servizio Medicina Trasfusionale, e sarà attivo fino a sabato 30 novembre ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 17.00; domenica 1 dicembre dalle 8.00 alle 12.00.

In Sicilia negli ultimi 10 anni sono stati accertati 443 casi di sifilide, di cui 43 solo nel 1° semestre 2019. Inoltre, ogni anno si rilevano più di 250 nuove infezioni da HIV, con una diffusione maggiore tra i maschi di età tra i 25 e 44 anni e tra le donne straniere.

Questi ed altri dati hanno indotto l’Assessorato Regionale della Salute ad avviare la campagna di prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili, attualmente in corso.

