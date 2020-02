Troina, l'Oasi Maria Santissima polo isolano di disabilità mentale

Con la controfirma del rappresentante legale dell'istituto, don Silvio Rotondo del nuovo accordo-convenzione con l'assessorato regionale alla Salute, l'Oasi Maria Santissima di Troina porta a casa la prima convenzione regionale a lungo termine.

La prima convenzione risale al 1990, poi di volta in volta è stata rinnovata con proroghe triennali. Ma da quest'anno, invece, per rispondere alle nuove sfide che l'istituto affronta, definire il suo chiaro riconoscimento per l'attività sanitaria, scientifica e sociale nel campo della disabilità intellettiva e dell'involuzione cerebrale e soprattutto per consolidare il suo percorso finalizzato a rafforzare e qualificare i servizi e le tecnologie a favore degli utenti, la Regione Siciliana, su proposta dell'assessorato regionale alla Salute, ha voluto stipulare un accordo decennale che ha visto anche aumentare il budget per uno stanziamento complessivo annuale di 38 milioni e 275 mila, sia per effetto delle cosiddette funzioni non tariffabili per prestazioni socio-sanitarie, sia perché l'Oasi ha avviato un corso di laurea triennale in Terapia occupazionale in collaborazione con l'Università di Catania. L'Irccs Oasi contestualmente si impegna per la nomina di un Direttore Generale e a rafforzare le collaborazioni con altri Istituti e Università.

