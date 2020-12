Asp Enna, screening gratuiti per la prevenzione dei tumori

“Le strutture dell’ASP di Enna, preposte a eseguire gli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori , sono tutte attive e osservano i protocolli sanitari anti-Covid per realizzare le attività in totale sicurezza". Lo comunica il Centro Gestionale Screening che sta attuando, nel territorio provinciale ennese, quanto previsto dalla Campagna della Regione Siciliana “Costruire in Salute” finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori.

In merito allo screening del tumore del collo dell’utero, Stella Ciarcià, responsabile dell’Unità Operativa Screening del Cervicocarcinoma, Loredana Disimone, capo del Dipartimento Materno Infantile, e Ornella Blanca, Dirigente Medico del Centro Gestionale Screening, invitano le donne della Provincia di Enna: "a sottoporsi con tranquillità al pap-test: i locali sono regolarmente sanificati dopo ogni visita e gli operatori dei consultori lavorano seguendo scrupolosamente tutte le norme anti-Covid”.

Ciarcià ribadisce che “Gli inviti non sono mai stati sospesi. I Consultori non hanno mai interrotto la loro attività: grazie ai nuovi protocolli sanitari di prevenzione al Covid-19, sono diminuiti i tempi di attesa e sono aumentate le adesioni allo screening.”

L’invito è esteso a tutte le donne tra i 25 e 64 anni che possono prenotare il Pap-Test gratuito chiamando il numero verde 800-404960.

