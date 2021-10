Enna, domenica mammografie gratuite all'ospedale Umberto I

Mammografie gratuite domenica 24 ottobre all’ospedale Umberto I di Enna per le donne dai 50 ai 69 anni. Così l’Asp di Enna punta i riflettori sul mese della prevenzione del cancro al seno.

«L’iniziativa - dice Teresa Bizzini, responsabile dell’Unità operativa semplice di Screening mammografico dell’Asp di Enna - vuole contribuire alla divulgazione e alla sensibilizzazione della popolazione perché la diagnosi precoce del tumore al seno può salvare la vita ed il test più affidabile è la mammografia. La prevenzione è tale se è di facile accesso, se rappresenta davvero una mano tesa alla donna che la maggior parte delle volte rimanda i controlli per paure nascoste, per difficoltà logistiche, queste ultime superate a breve perché verranno acquistati quattro mammografi e saranno distribuiti sul territorio».

I macchinari andranno a Enna, Piazza Armerina e Nicosia. «La struttura collegata all’Asp di appartenenza – continua la dottoressa Bizzini - vuol dire facile ed immediato accesso, sentirsi inseriti in un circuito sanitario che appartiene a tutte le donne di questo territorio, sapere di avere la sanità pubblica che ti seguirà in un cammino che vada dalla prevenzione al momento drammatico della possibile scoperta della malattia ed alla sua cura». E prevenzione ormai si sa per tutte le malattie, ma in particolare vale per il cancro al seno, fa rima con guarigione e proprio questo fa l’equipe dell’Umberto I «Condurti per mano verso un percorso di guarigione, che ormai, si sa essere possibile. La scommessa vinta - conclude la dottoressa Bizzini - è quella di creare una rete organizzativa che non è solo sanitaria in senso tecnico ma che è in grado di avvolgere, rassicurare, tranquillizzare le pazienti che si trovano a dover fare i conti con un tumore femminile».

Per prenotare chiamare il numero verde 800.404960 oppure lo 0935.520880.

