Arrivano cinque Tac di ultima generazione negli ospedali ennesi, ecco dove

Cinque nuove Tac di ultima generazione, a 128 slice, arriveranno negli ospedali della provincia di Enna. Le prime saranno distribuite negli spazi aziendali e sostituiranno le apparecchiature desuete nei presidi di Nicosia, Leonforte e Piazza Armerina. Sono state acquistate dall’Asp di Enna utilizzando i fondi messi a disposizione dal Pnrr. A queste cinque si aggiunge quella già acquisita con i fondi Covid per il rinnovamento del pronto soccorso di Enna che ha consentito di potenziare il reparto d’urgenza con la presenza degli specialisti di radiologia.

“Grazie all’arrivo di queste nuove apparecchiature, estremamente precise e veloci - ha spiegato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - tutto il territorio della provincia di Enna è ora in una condizione di appropriatezza in questa metodica. Un passo in avanti per il quale ringrazio il direttore generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, che insieme agli uffici ha saputo utilizzare al meglio e con velocità i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea. Un modello che mette al primo posto il cittadino e la sacrosanta esigenza di poter ricevere cure di alto livello senza dover, per forza, andare fuori provincia o fuori regione». “Voglio ringraziare tutti gli uffici tecnici, il Provveditorato e la Regione Siciliana - ha aggiunto il dottor Francesco Iudica, Direttore Generale dell’Asp - Grazie al lavoro congiunto di tutti, infatti, si è raggiunto un risultato importante per la salute di tutti i cittadini».

© Riproduzione riservata