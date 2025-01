Ha una malattia rara e ha bisogno di potassio ma deve pagarlo, l'Asp: «Non risulta alcun piano terapeutico»

«L’Asp di Enna, assiste tutti coloro che hanno patologie rare, come è giusto che sia, attraverso le procedure sanitarie codificate - dice il direttore generale di Enna, Mario Zappia - Nel caso in specie non risulta alcun piano terapeutico prescritto al nostro assistito e quindi è impossibile sia la fornitura che il diniego».

Il nodo, infatti, della questione è proprio questo. Abilitati a prescrivere un piano terapeutico sono solo i centri di riferimento regionale che in Sicilia sono due, Palermo e Messina. Solo dopo questa prescrizione, secondo il direttore Zappia, Ylenia potrà sperare di vedere presa in considerazione la sua richiesta. ” Lotto anche per gli altri malati - dice Ylenia - non lo trovo giusto che chi è malato come me debba far fronte con le proprie risorse economiche alle cure».

«Siamo a disposizione, noi come direzione generale e anche la farmacia del nostro ospedale per fornire tutte le indicazioni utili ad arrivare alla soluzione della problematica», afferma Zappia.