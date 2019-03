Julia Roberts ospite speciale dell'ultima puntata di C'è posta per te. L'attrice è giunta in studio per fare una sorpresa a Pino, vedovo di Enna.

Ad invitare l'uomo in trasmissione sono stati i figli per ringraziarlo dei sacrifici fatti negli ultimi 10 anni, specie dopo la morte della moglie. Subito dopo l'incontro, l'attrice e Pino hanno messo in scena uno sketch in cui l'uomo corteggia e invita a cena la Roberts.

