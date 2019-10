Troina, si inaugura l'anno scolastico con il musical "Pinocchio"

Inaugurato ieri all’auditorium “Nuccio Sciacchitano”, con il musical “Pinocchio”, l’anno scolastico “2019/2020” per i ragazzi della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Ad offrire gratuitamente per il Comune lo spettacolo a tutti gli studenti, l’IISS “Ettore Majorana”, che ha messo in scena la commedia musicale ispirata al noto libro di Collodi, realizzata l’anno scorso da alcuni suoi allievi nell’ambito di un progetto di PON.

Alla cerimonia, che si è aperta con il saluto istituzionale dell’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri e della professoressa Concetta Furia per l’Istituto Superiore, presenti anche il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” Viviana Ardica ed il vicario del Prefetto di Enna Michela La Iacona, che ha sottolineato più volte come la scuola debba essere considerata un presidio di legalità del territorio.

“Ringrazio i ragazzi, i docenti e tutto l’Ettore Majorana per averci allietato con questo spettacolo gioioso ed espressivo – dichiara l’assessore Impellizzeri - , con l’augurio che questo anno scolastico possa essere sereno e fruttuoso per tutti i nostri studenti. Il teatro possiede un grande valore educativo e didattico, così come le attività pomeridiane che la scuola offre anche in orario extrascolastico, che i nostri ragazzi stanno imparando a conoscere e ad apprezzare”.

Il musical, che ieri è andato in scena per i ragazzi del “Don Bosco” e del “Majorana”, giovedì 7 novembre sarà replicato anche per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Troina.

