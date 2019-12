L'Asp di Enna al Forum Risk Management di Firenze, presentati due progetti

Anche l'Asp di Enna presente al 14° Forum Risk Management di Firenze. Il Dipartimento Materno Infantile ha candidato due lavori scientifici che, a seguito valutazione positiva da parte del Comitato Scientifico del Forum, sono stati presentati il 29 novembre 2019 nella sessione svoltasi presso la Sala Minerva.

Il primo lavoro è stato presentato dalla dott.ssa Oriana Ristagno, presidente Ordine Ostetrici di Enna, dal titolo “A care model of hospital-territory integration: pilot project for the care in domicile in the puerperium ASP Enna”; il secondo dal dott. Giovanni Falzone, Responsabile Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Umberto I di Enna, dal titolo: “VBAC e l’importanza del Counseling”.

Il Forum che si è tenuto a Firenze, Fortezza Da Basso, con il suo titolo La Sanità che Cambia, si è posto un ambizioso obiettivo: quello di contribuire a rivisitare e salvaguardare i principi fondanti del Sistema Sanitario Nazionale, agevolando l'ascolto e il dialogo tra ministro della Salute, assessori regionali, direzioni aziendali e operatori sanitari con le loro Società Scientifiche e Ordini Professionali.

Appuntamento annuale, il Forum rappresenta un laboratorio attivo, oltre a essere vetrina nazionale, dove vengono presentate concrete proposte tese al superamento delle troppe diseguaglianze di accesso ai servizi sanitari, con la valorizzazione dei ruoli, professionalità e responsabilità di chi sta vicino ai pazienti in corsia o nel territorio

