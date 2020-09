Sicilia Outlet Village dà il benvenuto all'autunno, ecco tutte le iniziative

Il Sicilia Outlet Village dà il benvenuto all'autunno. E se l'estate 2020 sembra essere arrivata così in ritardo da essersi potuti godere solo il finale, adesso è l'ora di fare spazio nel guardaroba per prepararsi con stile alla nuova stagione.

Nel cuore della Sicilia, direttamente sull’autostrada Palermo-Catania, Sicilia Outlet Village è il luogo dove poter esaudire il proprio desiderio di shopping sfrenato, senza perdere di vista il portafoglio.

Le boutique delle firme più blasonate nazionali ed internazionali si sono vestite a nuovo dando il benvenuto alle inedite collezioni Autunno/Inverno a prezzi imperdibili con ribassi fino al 70% sul prezzo originale.

Per i più sportivi ma anche per coloro che sull’onda della tendenza athleisure amano indossare capi fitness da mixare per look everyday, Sicilia Outlet Village dedica un’imperdibile promozione. Dal 21 al 27 settembre presso le insegne spostwear aderenti sarà possibile approfittare di un ulteriore 30% di sconto su articoli selezionati.

Ma le iniziative targate Sicilia Outlet Village non finiscono qui. I clienti che acquistano nei negozi aderenti alla Promo Sport potranno far customizzare i propri capi da Davide Aiello, shoes designer e artista, che personalizzerà i capi con disegni e incredibili patch.

Lo shopping a Sicilia Outlet Village permetterà inoltre agli iscritti al Vip Club di accumulare punti che daranno accesso a benefit straordinari da utilizzare all’interno del Village stesso o che coinvolgeranno partner prestigiosi. Tante e rinomate le realtà del territorio, ma non solo, che hanno deciso di affiancarsi a Sicilia Outlet Village premiando la clientela più fidelizzata del polo del lusso siciliano offrendo proposte scontate: Domina Group Hotel offre soggiorni scontati presso le proprie strutture sul lago di Garda, Palermo e Sharm El Shaik; Four Point by Sheraton permetterà di godersi trattamenti benessere e SPA con una riduzione; La Capinera, ristorante stellato di Taormina, dove si potrà gustare una cena gourmet con uno sconto; Cantine Florio accoglieranno gli ospiti per un tour delle cantine ed una degustazione con uno sconto; Sicilife accompagnerà i fortunati in un tour privato in barca tra gli arcipelaghi siciliani offrendo uno sconto.

© Riproduzione riservata