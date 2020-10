Sicilia Outlet Village dà il benvenuto a Salvatore Ferragamo

Un altro prestigioso marchio del Made in Italy, si aggiunge al brand mix di boutique di lusso presenti al Sicilia Outlet Village, il luxury outlet situato nel cuore dell’isola siciliana che negli anni si è consolidato come punto di riferimento per lo shopping sia per i siciliani che per i milioni di turisti che ogni anno visitano l’Isola.

Mercoledì 14 ottobre, Salvatore Ferragamo aprirà al pubblico, all’interno di Sicilia Outlet Village, la prima boutique monobrand in Sicilia, nonché l’unica in tutto il Sud Italia.

Salvatore Ferragamo è uno dei player mondiali tra i brands del lusso con un ruolo importante nella creazione, produzione e vendita di scarpe, prodotti in pelle, abbigliamento, prodotti in seta ed altri accessori incluso profumi, occhiali ed orologi. Unicità ed esclusività, ottenute attraverso un mix perfetto tra stile, creatività ed innovazione, elementi che hanno sempre distinto il prodotto Ferragamo sin dagli anni ‘60 realizzato da artigiani esperti. L’attenzione alla creatività ed allo stile tipica del Made in Italy è sempre stato un marchio di fabbrica dei prodotti della Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo ha scelto Sicilia Outlet Village perché, grazie alla sua posizione strategica, nel cuore della Sicilia, a 75 minuti da Palermo e a soli 40 minuti da Catania, il Luxury Outlet è diventato una vera e propria “shopping tourism destination”. Posizionato direttamente sull’autostrada Catania-Palermo, Sicilia Outlet Village negli anni ha conquistato sempre più la fiducia della clientela residente ed è entrato negli itinerari di viaggio dei turisti europei ed extra-europei.

