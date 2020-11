Sicilia Outlet Village lancia il servizio di smart shopping on line

Ai tempi del Covid-19, le chiusure dei canali tradizionali di vendita di abbigliamento e accessori hanno trainato lo shopping online e gli e-commerce moda hanno preso sempre di più il sopravvento sui negozi fisici. Se da un lato i singoli marchi e negozi stanno spingendo proprio in questa direzione, i player multibrand italiani e stranieri più celebri stanno cercando di sfruttare al massimo la nuova realtà, venendo il più possibile incontro ai bisogni dei clienti in lockdown, anche in vista delle prossime festività natalizie.

Anche Arcus Real Estate unica società italiana a gestire a commercializzare due progetti outlet premium come Sicilia Outlet Village e Torino Outlet Village, ha implementato il servizio di SMART SHOPPING.

Durante gli ultimi mesi, entrambi i Village sono riusciti a compensare l’assenza di turismo internazionale grazie ad un incremento della presenza di clientela residente che è cresciuta del 30% nel periodo estivo rispetto allo scorso anno.

Dal mese di novembre Sicilia Outlet Village e Torino Outlet Village hanno dato il via al servizio di SMART SHOPPING: servizio che permette alla clientela di fare shopping nelle boutique dei propri Village attraverso il proprio Smartphone comodamente da casa.

Le boutique con il prezioso supporto dei propri sales assistant si sono attivate per offrire una vendita da remoto ai propri clienti, utilizzando whatsapp, email e social network.

La lista dei marchi che aderiscono a questa iniziativa si aggiorna ed amplia quotidianamente, segno che questa iniziativa ideata, sostenuta e sponsorizzata da Arcus Real Estate sta riscuotendo successo e ottimi risultati.

Questo servizio, nonostante la sua natura digitale, mantiene gli altissimi standard di customers care per cui entrambi i Village sono conosciuti e su cui hanno costruito il proprio successo e il proprio rapporto di fiducia con la clientela.

Lo shopping a Sicilia Outlet Village e Torino Outlet Village è inoltre doppiamente SMART. I clienti potranno infatti approfittare delle stesse promozioni e dei medesimi prezzi vantaggiosi e straordinari ribassi sui prezzi retail che avrebbero trovato recandosi fisicamente nelle boutique.

Un servizio eccezionale soprattutto in vista delle festività di fine anno e della corsa ai regali di Natale che quest’anno si prevede più lenta ed oculata.

