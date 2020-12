Lotta al Covid e stress, l'Oms pubblica uno studio dell'Università di Enna

In coincidenza con la pandemia da Covid-19 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato una guida per combattere il disturbo post traumatico da stress, una condizione che può colpire molti dei medici e paramedici impegnati in prima fila nel trattamento dei contagiati, ma anche gli stessi pazienti, i loro familiari e comunque chiunque ne sia esposto nei contesti sociali, familiari e di lavoro.

La guida esce ora in italiano, con il titolo «Fare ciò che conta nei momenti di stress», a cura delle università di Enna Kore e di Verona che hanno collaborato sulla base del comune interesse scientifico nella ricerca. A coordinare e supervisionare la traduzione del testo e del materiale audio a corredo è stato il prof. Giovambattista Presti, responsabile del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche della Kore, già presidente mondiale dell’Acbs (Association for contextual behavioral science), al cui quadro teorico si ispira la guida Oms.

Per contrastare il disturbo post traumatico da stress, l'autore australiano Russ Harris propone un percorso che si basa sull'Acceptance and commitment therapy (Act), una terapia cognitivo comportamentale di terza generazione tra le più applicate nel dolore cronico. A Verona la guida Oms era già all’attenzione del prof. Corrado Barbui, ordinario di Psichiatria, il cui dipartimento è centro di collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità. La guida, finora disponibile in 13 lingue, può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’Oms alla pagina https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927.

